Akkuyu Nükleer A.Ş.'den patlama açıklaması

Ş., Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında dün meydana gelen patlamanın, bağlantı yolunun yapımı sırasında meydana geldiğini belirterek, hasar gören evlerdeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılandığını, hasar tespitinin ardından zararların karşılanacağını bildirdi.

Ş.'den inşaat sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından dün planlı delme ve patlatma çalışmaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Bu çalışmalar sırasında Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan bazı konutların camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır” denildi.

Mahallede yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Ş. alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerine yer verildi.