Akkuyu Nükleer Güç Santrali tam hız yoluna devam ediyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde 1'inci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden bir yıl geçerken, projenin inşaat aşamasında elde edilen başarılar, Rusya ile Türkiye arasında ülkedeki ilk nükleer güç santralinin inşası için gerçekleştirilen verimli işbirliğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Birinci ünite reaktör binasının temel plakasının döşenmesine ilişkin çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik standartları ve Türkiye'nin ulusal standartları ile tam uyumlu olacak şekilde geçtiğimiz mart ayında tamamlandı. 2018 yılının sonbaharının sonlarına doğru 2'nci ünite için sınırlı çalışma izni alındı ve çalışmalar başladı. Bir sonraki aşamada, Proje Şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., 2'nci ünite için inşaat izni almayı ve 2'nci ünite temel plakasının döşenmesi için beton atma çalışmalarına başlamayı planlıyor.

Bunun yanı sıra Doğu Kargo Terminali'nde inşaat çalışmaları tamamlandı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çalışma izni bekleniyor. Öte yandan Akkuyu Nükleer A.Ş., 3'üncü ünite ile ilgili inşaat izninin ve diğer izinlerin alınması için gerekli belgeleri hazırladı ve TAEK'e sundu.

"İşlerimizin büyük bir kısmını Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Bir yılda elde ettiğimiz sonuçlar bizim için çok değerli ve önümüzde yapılması gereken daha çok iş var” dedi. Zoteeva, sözlerine şöyle devam etti: “2019 yılında yapmamız gereken, yüzde 70'i an itibarıyla hazır olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hazırlanmasını tamamlamak. Kalan yüzde 30'u yılsonu itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. 2019 için planlanan çalışmalar arasında, verilen izinler ve onaylar kapsamında 1'inci ve 2'nci ünitelerin teknik ve nükleer altyapıları için gerekli temelin hazırlanması da var. İşlerimizin gittikçe daha büyük bir kısmını sahada bizimle çalışan Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Aktif çalışmaların başlamasının birinci yılında, birlikte verimli bir şekilde çalışabileceğimizi gösterdik. Rosatom olarak aynı dili konuşabilmenin çok değerli olduğuna ve Akkuyu projesindeki dinamiklerin de bunun göstergesi olduğuna inanıyoruz.”

İnşaat sahasındaki ilerlemeye ilave olarak, Akkuyu projesi bu yıl bir başka başarısını, 35 Türk genç nükleer enerji uzmanının Akkuyu Nükleer A.Ş.'de çalışmaya başlamasının gururunu yaşıyor. Bu öğrenciler, 2018 ilkbaharında 1'inci ünitenin temelinin atılması ile aynı zamanda, Rus nükleer sektörünün merkezi üniversitesi olan Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun oldu ve Akkuyu projesine dahil oldu. 2019 yılının Şubat ayında şirket, 53 yeni MEPhI mezununa bu yılın mayıs ayında projeye dahil olmak üzere iş teklifinde bulundu.

9 bin kişiye istihdam sağlanacak

Halihazırda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yüzde 90'ı Türk vatandaşları olmak üzere 783 kişi çalışıyor. 2019'un sonunda bu sayının 1500'e çıkarılması hedefleniyor. İnşaat faaliyetinin en yoğun olmasının beklendiği 2023 ve 2024 yıllarında proje yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak. İnşaatı tamamlanıp santral devreye alındığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.

Akkuyu NGS hakkında

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesidir ve Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Mayıs 2010'da imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma çerçevesinde yürütülmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin VVER-1200 enerji üniteleri, mevcut bütün gereksinimleri karşılayan ve geliştirilmiş güvenlik sistemlerine sahip en son teknoloji olan 3+ nesil teknolojileri kullanmaktadır. Aynı zamanda, ilk ünitesinin ticari işletmesine 27 Şubat 2017'de başlanan Novovoronej NPP-2 (Rusya, Voronej Bölgesi) projesi referans alınarak geliştirilmiş Rus seri nükleer güç santrali projesidir. İnşaatı tamamlandıktan sonra, kurulu gücü 4800 MW olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali yılda yaklaşık 35 milyar kW/s elektrik üretecektir. Santralin işletme ömrü 60 sene olup, bu süre 20 sene daha uzatılabilecektir.