Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü ünitesine ait kor tutucu sahaya ulaştı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 3'üncü ünitesinin ek (pasif) güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan kor tutucu, sahaya ulaştı. Gemiyle Doğu Kargo Terminali'ne getirilen kor tutucu, 3'üncü ünitenin reaktör şaftındaki tasarım konumuna yerleştirildi.

Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde hapseden kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının dışına sızmasını engelliyor. Santralin çalışması sırasında içi özel bir dolgu malzemesi ile doldurulan kor tutucu, bu malzemeyle etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyiğinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor. Bu işlemler, eriyiğin hapsolması ve soğuması için gerekli koşulları sağlıyor. Yüksek sismik direnç, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip kor tutucu, bu tür ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış olan Rusya'daki Tyazhmash fabrikasında üretildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Kor tutucu, 3'üncü ünitenin reaktör binasında kurulan ilk büyük ekipmandır. Kor tutucular, VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlere sahip tüm modern nükleer güç ünitelerinin bir parçasıdır. Bu, nükleer santral işletilirken herhangi bir senaryoda çevre ve insanların güvenliğini sağlayan nükleer alanda uzmanlaşmış bilim insanlarının eşsiz bilgi birikimine dayanıyor. Kor tutucunun kurulumundan önce detaylı bir kontrol yapılması büyük önem arz ediyor. İmalat tesisinde, Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcilerinin katılımıyla kor tutucunun kalite kontrolü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS sahasına ulaştığında ekipmanın bütünlüğü ve güvenilirliğinin teyit edildiği zorunlu bir giriş kontrol prosedürü daha uygulandı.”

Akkuyu NGS inşaatının tüm aşamaları, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetleniyor.