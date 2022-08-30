Akkuyu'da başlatma ve devreye alma yedek kazan dairesi için üretilen teknik ekipmanların montajı başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında başlatma ve devreye alma yedek kazan dairesi için üretilen teknik ekipmanların montajı başlandı. Bu ekipmanlar, nükleer santralin devreye alınma aşamasında üniteler için buhar üretimini sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar, Akkuyu NGS'nin en büyük müteahhitlerinden biri olan Sintek'in Türk mühendisleri ve inşaatçıları tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede şu ana kadar 150 ton ağırlığında 5 adet kazan dairesi kuruldu. Tesisin temeli, bina iskeleti ve çevre yapıları için ön hazırlıklar da tamamlandı. Bir sonraki aşamada kazan dairesinin pompalarının, boru hatlarının ve elektrikli ekipmanların montajı yapılacak. Böylece tesiste toplam 175 ton ağırlığında demir bir yapı kurulacak. Yeni kurulan başlatma ve devreye alma yedek kazan dairesinde yer alacak özel kazanlar, Rusya'daki kazan ekipmanları fabrikasında üretildi. Kazanlar, deniz yoluyla Akkuyu NGS sahasına teslim edildi.

Kurulum işlemlerinin tüm teknolojik süreçlerine Rus uzmanlarla yakın iş birliği içinde çalışma yürüten Türk mühendisler de eşlik ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Akkuyu NGS sahasında santralin kesintisiz çalışmasını sağlayacak birçok yardımcı bina paralel olarak inşa ediliyor. Başlatma ve devreye alma yedek kazan dairesi de bu tesislerden biri. Kazan dairesinin içindeki kazanlar, dört güç ünitesi için de monte edilecek. Mevcut kurulum işlemlerinin en önemli özelliklerinden biri de yalnızca Türk uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi. Sintek mühendisleri, ekipman kurulumu da dahil olmak üzere inşaatın tüm aşamalarında yüksek kalitede bir ortaya koyuyor. NGS sahasındaki üretimi yerelleştirme deneyimimiz giderek daha olumlu sonuçlar veriyor ve inşaatın ileri aşamalarında Türk şirketlerinin katılımını artırmayı planlıyoruz" dedi.

Sintek İnşaat Bölümü Kısım Şefi Serkan Kandemir ise kazan dairesi inşaatının ilerleyişini ve gelinen noktayı değerlendirdi. Kandemir, "Akkuyu NGS için önemli bir tesis olan başlatma ve devreye alma yedek kazan dairesi inşaatı için betonarme temel oluşturma çalışmalarını tamamladık. Çukur ve dolgu tertibatının yanı sıra ekipman temelleri ve izolasyonla ilgili çalışmalar da bitirildi. Aynı zamanda mekanik kısmına ve çelik yapıların montajına da başladık. Kazan dairesinin temel ekipmanları yani 5 tane özel kazan kuruldu. Şimdi binanın çelik iskeletini monte etmeye devam ediyoruz. Ekipmanların kurulumu ve montajı tamamlandıktan sonra işimizi teslim edeceğiz" diye konuştu.