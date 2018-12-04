Akkuyu'nun bakımını üstlenen şirkete tam not

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'yu yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un bünyesinde yer alan Rosenergoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) güvenlik konusunda tam not aldı.

UAEK Operasyonel Güvenlik Değerlendirme İnceleme Ekibi (Operational Safety Assessment Review Team-OSART), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de servis bakımını üstlenecek olan Rosenergoatom'da denetimde bulundu. UAEK denetçileri, şirketin nükleer güvenlik ilkelerine bağlılığını onayladı. Rusya'da Akkuyu'nun referans santrali Novovorenej NGS dahil 10 nükleer santralde 35 güç ünitesinin işletmesini yürüten şirket, nükleer santrallerin ömrü boyunca nükleer ve radyasyon güvenliğini temin etmek için tüm sorumluluğu üstleniyor. Rosenergoatom, aynı zamanda Akkuyu NGS'nin hissedarları arasında yer alıyor.

Kanada, Çin, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 11 ülkeden 12 uzman ve 2 gözlemciden oluşan OSART ekibinin denetimleri 17 gün sürdü. Uzmanlar şirketin yanı sıra, Balakovo, Kola ve Smolensk NGS'lerde kurumsal yönetim, bağımsız nükleer denetim, kaza yönetimi, acil durum hazırlığı ve müdahalesi de dahil olmak üzere dokuz alanda denetim gerçekleştirdi. Ayrıca, merkezi yönetim bölümünde ve nükleer santrallerde çalışan personellerle görüştü. Denetimler sonucunda, güvenliğe ilişkin politikaların etkin şekilde uygulanmasına, çalışanların işe yönelik tutumlarına, yönetim tarafından kullanılan destek, motivasyon ve kontrol yöntemlerine, çalışanların davranışlarına ve NGS tesislerinin mevcut durumuna dikkat çekildi.

"Güvenliğimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak"

Rosenergoatom Genel Müdürü Andrey Petrov, “OSART misyonu, sadece farklı alanlardaki performansımızı geliştirmeye yönelik bir adımı değil, aynı zamanda UAEK tarafından tüm şirketin bağımsız bir şekilde değerlendirmesi fırsatını da temsil ediyor. Bundan önce, dünyada buna benzer iki adet OSART kurumsal misyonu gerçekleştirildi. Bunlar, Çek nükleer işletim kuruluşu CEZ ve Fransız EDF idi. OSART ekibinin tavsiyelerinin uygulanması, nükleer santrallerimizin operasyonel güvenliğini daha da geliştirmemize yardımcı olacak. Belirlenen iyi uygulamalar dünyadaki güvenliğin artmasına katkıda bulunacak” dedi.

“Burada güvenlik ilkelerine gerçek bir bağlılık gördüm"

UAEK ekibinin başkanı Peter Tarren ise, “UAEK bu denetimi çok başarılı buldu. Her kurum sürekli iyileştirme arayışında olabilir, ancak burada gördüğüm şey güvenlik ilkelerine gerçek bir bağlılıktır. Rosenergoatom'da uygulanan ve uluslararası toplum için faydalı olacak yöntemleri belirlediğimizi de belirtmek isterim. Bu yöntemler, nükleer güvenliğin sadece belirli ülkelerde değil, küresel ölçekte artırılmasına katkıda bulunacak” diye konuştu.

Rosatom'un daveti üzerine yapıldı

Rosenergoatom Concern JSC'deki OSART misyonu, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Rosatom'un daveti üzerine gerçekleşti. Şirket bu denetimle, UAEK uzmanları ile birlikte nükleer güvenlik performansını daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Rapor kamuoyuna açık

Ekip, yorumlarını UAEK'ya gönderecek. Kamuoyuna açık olan nihai rapor ise yaklaşık üç aylık bir süre içerisinde Rusya Federasyonu Hükümeti'ne sunulacak.