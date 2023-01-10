AKMİB, Akdeniz'in ihracat lideri

AKMİB'in 2022 yılında da Akdeniz'in ihracat lideri olduğunu vurgulayan Başkan Saadettin Çağan, en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya pazarlarında ulaşırken Togo, Norveç, Gana, Jamaika ve Arjantin pazarlarında 75 katı aşan oranlarda ihracat rekorları kırdıklarını belirtti.

"Finansmana erişim ve enerjide fiyat indirimlerinin devamını bekliyoruz"

Petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin lokomotifi olduğunu kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “Kimya sektörü 16 alt sektörüyle birlikte, 27 farklı alt sektörü besleyen ana sektör konumunda. Gelişmiş ülkelerin tümünde kimya sektörünün en önemli sektörler arasında olduğunu görüyoruz. Sektörümüz, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,9 oranında artışla 33,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Başarılarımızı devam ettirmemiz için özellikle enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi gerekiyor. İGE A.Ş.'nin devreye girmesi ile finansmana ulaşım noktasında kısmi bir rahatlama sağlandı. Ancak 2023 yılında finansman ihtiyacının daha da artacağını öngörüyoruz. Kolay ulaşılabilir, uygun maliyetli finansman ve nakit akışının sağlanması ve öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet gücümüzü artıracaktır.” dedi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki artışlar, emtia fiyatlarındaki keskin hareketler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiği süreçte küresel ekonomideki değişimlerin kimya sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Başkan Çağan, yeni yıla girerken sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 oranında, yine sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ila yüzde 25,11 arasındaki indirim kararının ihracatçı firmaların moral ve motivasyonunu artırdığını dile getirdi. Başkan Çağan, Türk kimya sektörünün uluslararası arenada rekabet gücünü koruyabilmesi ve pazar çeşitliliğini artırabilmesi için enerji fiyatlarındaki indirimlerin devamını beklediklerini belirtti.

"Uzak pazarların kilidini açıyoruz"

AKMİB'in 2022 yılı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Çağan, bölge ihracatının yüzde 82'sinin üç ürün grubunda kümelendiğini bildirdi. Başkan Çağan, “2022 yılında 9 milyon 918 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimizin ihracatını mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar sırtladı. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 49 artışla 4,22 milyar dolar, plastikler ve mamullerinde yüzde 51 artışla 904,7 milyon dolar, anorganik kimyasallarda yüzde 46 artışla 407,2 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık” diye konuştu.

AKMİB'in 2022 yılında Amerika kıtasında Arjantin, Venezuela ve Jamaika'da, Uzak Doğu'da Singapur'da ihracat hacminde önemli artışlar sağladığını duyuran Başkan Çağan, şunları söyledi:

“2022 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeleri değerlendirdiğimizde lider pazarlarımız Hollanda, Güney Afrika ve İspanya oldu. Birinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 50 artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 420 artış ve 1,02 milyar dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci sırada, yüzde 94 artış ve 411,4 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada takip etti. İhracat hacminde en yüksek oranları elde ettiğimiz ülkeleri incelediğimizde Togo, Norveç, Gana, Jamaika ve Arjantin öne çıktı. Togo'ya yüzde 7 bin 581 artışla 59,8 milyon dolarlık, Norveç'e yüzde bin 441 artışla 16,8 milyon dolarlık, Gana'ya yüzde bin 56 artışla 25,1 milyon dolarlık, Jamaika'ya yüzde 850 artışla 15,6 milyon dolarlık, Arjantin'e yüzde 588,7 artışla 67,4 milyon dolarlık ihracat yaptık. Singapur'da yüzde 230 artışla 210,1 milyon dolarlık Venezuela'da yüzde 401 artışla 9,1 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştık. Önemli ihracat artışı sağladığımız diğer ülkeler Fransa, Fas, İsveç, Gana ve Norveç oldu.”