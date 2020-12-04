İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akrabasının 80 bin liralık altınını çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde akrabasının 80 bin lira değerindeki altınlarını çalan zanlı ile onun erkek arkadaşı, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu çalınan altından bir kısmı ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde akrabasının 80 bin lira değerindeki altınlarını çalan zanlı ile onun erkek arkadaşı, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu çalınan altından bir kısmı ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, yaylada olduğu sırada anahtarı sadece bir akrabasında olan evindeki 80 bin lira değerindeki altınlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ziynet eşyalarının saklı olduğu oda dışında evin giriş ve çıkışında herhangi bir zorlamanın bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine araştırmalarını şahsın akrabası üzerine yoğunlaştıran ekipler, yedek anahtarın bulunduğu akrabasının kızını gözaltına aldı.


İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, hırsızlık olayını, erkek arkadaşının cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapması üzerine gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlının ifadesi doğrultusunda diğer şüpheli de gözaltına alınırken, çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi.


Mahkemeye sevk edilen her 2 şüpheli de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.