Akşemsettin Camii, Taziye Evi ve Okuma Salonu açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından Akşemsettin Mahallesi'nde yapılan cami, taziye evi ve okuma salonu düzenlenen törenle açıldı. Hava muhalefetine rağmen 1400 kişilik camiyi dolduran vatandaşlar, camide ilk namazı eda ederken, ülkenin birliği ve huzur için yapılan duaya hep birlikte ‘amin' dediler.

Kılınan Cuma namazının ardından düzenlenen törende ilk olarak söz alan Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Adnan Özgür, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.

Bugün itibariyle 49 açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise, belediye olarak yaptıkları ve yapacakları diğer hizmetlerinden bahsetti. Başkan Can, “Şehrimizin ve ülkemizin birliğe kardeşliğe huzura ihtiyacı var. Huzurumuzun, kardeşliğimizin olmadığı bir yerde malımız mülkümüz olmuş neye yarar. Bunun en güzel örneği Suriye'de yaşananlardı. Onların gidebilecek ülkesi Türkiye vardı. Bizlerin gidebilecek bir ülkesi yoktur. Biz gitmeye de kalksak bizi kabul edebilecek bir ülke yoktur. Bizimde bu ülkeden asla ve asla gitmeye niyetimiz yoktur. Camimiz Akşemsettin Mahallemize ve Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Akşemsettin Mahallesine yapılan hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Şevket Can'ı tebrik etti.

Bu eserlerin yıllarca mahallede yaşayan vatandaşlara hizmet edeceğini belirten Mersin Milletvekili Baki Şimşek, çıkmış olduğu hizmet yolunda Belediye Başkanı Şevket Can'a başarılar diledi

Akşemsettin Camii, taziye evi ve okuma salonunun vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Mersin Valisi Ali İhsan Su'da, yapılan hizmeti çok beğendiğini söyledi. Vali Su, "Her kurum ve kuruluşun mevcudiyetinin sebebi vatandaşa hizmettir. Çünkü biz halka hizmetin Hakka hizmet olduğu bilincindeyiz. Bu şuurla hizmet etmeye gayret edeceğiz. Bu hizmeti çok beğendim. İçinde kütüphanesi, taziye evi ve camisiyle hoş bir mekan olmuş. Ben bu güzel hizmetinden dolayı Şevket Başkana teşekkür ediyorum” dedi.

Programda Vali Ali İhsan Su, cami mimarı Necdet Civan ve camiyi yapan yüklenici firma sahibi Sinan Bostan'a plaket takdim etti. Akşemsettin Mahalle Muhtarı Adnan Özgür ise Başkan Can'a hizmetlerinden dolayı çiçek verdi.

Program sonunda Başkan Can, çocuklara top dağıtarak sevindirdi.