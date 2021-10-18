Aksıfat Barajı'nın yüzde 83'ü tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 83 metre gövde yüksekliğinde olacak olan Aksıfat Barajı'nda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 83'e ulaştığını belirterek, "Barajın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak, Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hektometreküp içmesuyu sağlanacak" dedi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, yapılan yatırımlarla Mersin'de toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken Yıldız, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" diye konuştu.

Mersin Aksıfat Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 83'e ulaştığını ve çalışmaların devam ettiğini açıklayan Yıldız, “Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak, Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hektometreküp içmesuyu sağlanacaktır. Ayrıca 2,25 MW kurulu güce sahip santral ile yıllık 8,25 GWH enerji üretilecektir" ifadelerini kullandı.

83 metre gövde yüksekliğinde olacak olan Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusu ve topuk plağının tamamlandığını belirten Yıldız, şöyle devam etti; "Dolusavak ve su alma yapısı ile önyüz beton çalışmaları kapsamında şantiyemiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam etmektedir. Tüm çalışmaların tamamlanması ve barajın Mersinli vatandaşlarımıza bir an önce fayda sağlayabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Su depolama kapasitesi 60,62 milyon metreküp olan Aksıfat Barajı'nın tamamlanması ile 8 bin 215 kişiye istihdam, 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 198 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.”