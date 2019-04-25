Akü hırsızı jandarmadan kaçamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 20 adet akü çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 20 adet akü hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, takip sonucu şüpheli şansı çaldığı akülerle birlikte bir araç içerisinde yakaladı.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, 1 adet maske özelliği taşıyan boyunluk, 1 çift eldiven, 1 adet pompalı av tüfeği, 3 adet fişek, 1 adet karbürün pense, 1 adet satır, 1 çift sahte plaka ve 1 adet çapa ele geçirildi.