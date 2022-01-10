İhlas Haber Ajansı

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Akü hırsızlığı zanlısı yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki ayrı araçtan akü çaldığı tespit edilen şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı araçtan akü çaldığı tespit edilen şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde park halindeki araçlarda meydana gelen akü hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi M.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen aküler ise sahiplerine teslim edildi.


Hırsızlık ve benzer bir çok suçtan kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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