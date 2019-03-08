Akupunktur hayat veriyor

Dr. Zeynep Hatice Kaymak, akupunktur tedavisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, bir çok alanda olduğu gibi fizik tedavi bölümünde de hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Bir çok hastaya şifa olan merkez, uzman kadrosu ile de tercih ediliyor.

Hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Zeynep Hatice Kaymak, akupunktur tedavisinin yanında hastanede kupa-hacamat, ozon tedavisi, hipnoterapi, fitoterapi, proloterapi ve nöralterapi uygulamalarının da yapıldığını söyledi.

Akupunktur tedavisinin önemini işaret eden Kaymak, "Akupunktur, bir kişinin cildinden vücuda belirli noktalara, derinliklere ince iğnelerin sokulmasıyla oluşan bir tedavi yöntemi. Akupunkturun amacı vücudun her tarafına akan enerji dengesini harekete geçirmek ve dengelemektir" dedi.

Tedavinin, romatizmal hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, migren, boyun fıtığı, bel fıtığı, siyatik ağrıları, alerjik nezle, astım, ürtiker, stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları başta olmak üzere bir çok şeyi düzelttiğini ifade eden Kaymak, hastalara en iyi imkanları sunduklarını söyledi.