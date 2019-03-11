AKUT, deprem konusunda öğrencileri bilinçlendiriyor

Deprem Haftası dolayısıyla merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ilköğretim öğrencilerine deprem bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT gönüllüleri, 10 okulda 4 bin 507 kişiye ulaşmayı başardı. Seminerlerde Mersin Akut temsilciliği tarafından görevlendirilen personel tarafından deprem ve afetlere karşı alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler konularında öğrenciler bilgilendirildi.