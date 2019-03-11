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AKUT, deprem konusunda öğrencileri bilinçlendiriyor

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi, deprem bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor.


Deprem Haftası dolayısıyla merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ilköğretim öğrencilerine deprem bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT gönüllüleri, 10 okulda 4 bin 507 kişiye ulaşmayı başardı. Seminerlerde Mersin Akut temsilciliği tarafından görevlendirilen personel tarafından deprem ve afetlere karşı alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler konularında öğrenciler bilgilendirildi.

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