AKUT'tan Mezitli Belediyesi çalışanlarına deprem eğitimi

Eğitimde, depremden korunma yolları, deprem sırasında yapılması gerekenler, afet müdahale planı, afetlerde psikososyal davranış biçimleri, temel afet bilinci, deprem oluşumu, alınması gereken tedbirler ve ilk yardım konularında bilgiler verildi.

Mezitli Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Seminer Birimi Sorumlusu Özlem Bozkurt verdi. Slaytlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde Bozkurt, derneğin amaçları ve faaliyetlerini anlatmasının ardından belediye çalışanlarına sorular yönelterek yanlış ve doğru bilinenler hakkında bilgilendirme yaptı.

AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin ve AKUT gönüllülerinin de katıldığı seminerde daha önce gerçekleşen depremlerde yaşananlardan örnekler verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede, deprem kuşağında bulunan Türkiye'de vatandaşların yeteri kadar bilinçli olmadığını vurguladı. Başkan Tarhan, "Son günlerde peş peşe yaşadığımız depremler arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz maalesef sadece depremler değil, tüm doğal afetler konusunda büyük sıkıntılar yaşamakta. Ne merkezi hükümetler ne de yerel yönetim ve STK'lar, yaşanan afetlere karşı yeterince hazır. Biz de AKUT'la işbirliği içerisinde çalışanlarımıza deprem durumunda yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilmesini sağladık. Önümüzdeki süreçte eğitimlerimizi daha da yaygınlaştırarak farklı afetlere karşı bilgilendirmelere devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'deki ilk AKUT Eğitim Parkını Mezitli'de açtıkları bilgisini veren Tarhan, “AKUT'un ülkemiz için ne denli önemi olduğunu çok iyi bildiğimizden biz de gereken desteği vermeye çalışıyoruz. AKUT Eğitim Parkımızda sadece gönüllüler afetlere müdahale konusunda eğitim almıyorlar, aynı zamanda vatandaşlarımızı da afetler gerçekleşmeden bilgilendiriyorlar. Bu yönüyle de çok önemli bir işlevi de yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.