Alaca: "Doğru zamanı kollarken fırsatı kaçırmayın"

Genç girişimcilere önemli tavsiyelerde bulunan Alaca, “Ülkemizde yatırım yapmak için adım atan ve atmaya çalışan birçok genç girişimci arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Genç girişimcilerimizin verimli bir yatırım planı oluşturmaları, öncelikle doğru yer ve doğru zamanda ortaya koydukları çalışmayı iyi bir fizibilite ile desteklemeleri gerekiyor” dedi.

Nasıl?

Genç girişimcilerin yatırım yaparken çektikleri zorlukların temel nedenlerine değinen Alaca, girişimcilerin 'Nasıl, nerede ve ne zaman?' sorularına cevap verebilmeleri için donanım sahibi olmaları gerektiğini belirtti. Alaca, "Genç girişimcilerimizin bir iş kurarken veya yatırım hamlesi yaparken dikkat etmeleri gereken temel hususlar vardır. Genç arkadaşlarımızın en çok zorlandığı husus nasıl, nerede ne zaman başlayacaklarını bilmemeleridir. Bu soruların cevapları doğru bir şekilde verildiğinde ortalama başlangıç şeması ve yol haritası ortaya çıkmış oluyor" diye konuştu.

Öncelikle 'nasıl?' sorusuna değinen Alaca, "Temelde ihtiyacımız olan durumun başında eğitimimiz, yeteneklerimiz, bölgesel ve çevresel koşullarımız, toplumsal ihtiyaçlarımız geliyor. Bu gereklilikler üzerine bizim yeteneklerimiz ve yeterliliklerimiz büyük önem taşıyor. Her şeyden önce bu analizlerin çok doğru yapılması gerekiyor. Üzerinde eğitim aldığımız bir konu ile ilgili mi girişimde bulunacağız? Yoksa sıfırdan hiç bilmediğimiz bir sektörde mi girişimde bulanacağız? Bununla ilgili bilgi birikimimiz ve becerilerimiz ne kadar yeterli ve bizim bu konu ile ilgili yapmak istediğimiz çalışmanın içinde bulunduğumuz bölgenin potansiyelini ve yapacağımız girişime ne derece karşılık vereceğinin araştırılması objektif analizlerle yapılmalıdır. Bu analizlerin neticesinde de ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları, eğitimler, verimlilik değerlendirmeleri gibi hususlara mutlaka başvurulmalıdır. Burada en önemli faktörlerden birisi Ar-Ge'dir. Ar-Ge'nin işin başından sonuna kadar her zaman canlı tutularak düzenli zamanlarda kontrol edilmesi ve ihtiyaca göre geliştirilerek uyarlanması gerekmektedir. Çünkü; siz ne iş yapıyor olursanız olun, toplumun ihtiyaçları ile ilgilendiğiniz için her zaman ihtiyaçlar değişecek ve gelişecektir. Bu sebeple sizin de bu değişimlere ve gelişimlere karşı hazır olmanız gerekmektedir. Yeri gelecek bu değişimlere ve gelişimlere siz yön vereceksiniz, bu noktada da sizin hem çağı yakalayabilmek, hem ihtiyaçları doğru analiz edebilmek hem de yön verebilmeniz için araştırma ve geliştirmenin önemini mutlaka kavrayabilmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Nerede?

Yapılan yatırımın nerede yapılması gerektiği ile ilgili de önemli bilgiler aktaranı Alaca, “Girişimin nerede gerçekleşeceği elbette ki yapılacak işin ya da hedef olarak belirlenen kitlenin ihtiyaçlarına yönelik değişiklik gösterebiliyor. İş, sektör ya da konuyla ilgili bütün çalışmalarınızı yaptıktan sonra araştırma geliştirmeden sonra şekillenecektir. Fakat burada yine kişisel beceri ve avantajlarınız veya istediğiniz işin hitap edeceği kitlenin olduğu yer çok önemli. Bununla ilgili şu örneği verebiliriz; hedefinizde bir depolama sahası oluşturmak varsa, bunun lojistik ağlarını düşünmeniz gerekmektedir. Bunun için de depolama sahasının limanlara, lojistik merkezlerine yakın bir lokasyonda olmasına özen göstermeniz gerekmektedir veya bir market açacaksınız daha kalabalığın olduğu, insanların yoğun zaman geçirdiği alanları seçmeniz gerekiyor. Bu da tamamen sizin ne gibi bir iş yapacağınız ile doğru orantılıdır” şeklinde konuştu.

Ne zaman?

Yapılan girişimin zamanının oldukça önemli olduğunu da söyleyen Alaca, şöyle devam etti; "Bütün bunların akabinde en önemli konulardan birisi de işe ne zaman başlanacağı konusudur. Bu aslında çok hayati bir konu diyebilirim. Bazen ne kadar çalışsanız da çabalasanız da gerekli bütün araştırmaları yapsanız da çok çok iyi projeler yanlış zamanda ele alındığı takdirde başarısız olabiliyor. Çok doğru bir iş yaptığınıza inanıyorsunuzdur fakat zaman ve içinde bulunduğunuz şartlar buna elverişli olmadığı takdirde yapacağınız yatırımlar olumlu sonuçlar veremeyebilir. Örneğin bir kişi çok iyi bir fikir üretiyor ama yanlış zamanda piyasaya çıktığı için ürünün cazibesi askıda kalabiliyor. Aynı ürünü başka bir kişi piyasaya doğru zamanda çıkardığı zaman muazzam başarılar elde edebiliyor. Bunun önüne geçmek için doğru yatırımı rüzgarı arkanıza alarak yapmanız gerekiyor. Bütün bu saydığımız hususların temelinde esas olan söylediğimiz gibi Ar-Ge, kişisel eğitim ve konu ile ilgili uzmanlaşmaya çabalama çalışmalarıdır. İnsanların bir konu ile ilgili uzmanlaşabilmesi için ya ciddi eğitimlerden geçmesi gerekiyor ya da usta çırak ilişkisi dediğimiz alaylı olarak ve tabi ki de bunu eğitimlerle destekleyerek uzmanlaşabileceğiniz iki çeşit yol var. 'Nasıl, nerede, ne zaman?' üçlüsü çok önemli fakat burada değinmemiz gereken önemli noktalardan biri de insanların başlangıç adımını atmaya çekinmeleri ve tereddüt etmeleridir. Bu da bazı durumlarda fazla bilmenin getirdiği dezavantajlardan sayılabilir. Bu konuda benim tavsiyem şu olabilir; doğru zamanı kollarken fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. Sizin yapmak istediğiniz işi bir başkası hayata geçirdiği zaman treni kaçırmış oluyorsunuz. Bu noktada zamanın doğru analizi ile birlikte ilk adım cesaretini kendinizde bulmanız gerekmektedir.”