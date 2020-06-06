Alacak verecek yüzünden yanlarındaki arkadaşlarını öldürdüler

Mersin'in Anamur ilçesinde araçtan inerek kaçan bir şahsın, cinayet işlediği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda cinayet olayı aydınlatılırken, kaçan şahısla birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde devriye atan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelenilen bir aracı takibe aldı. Bir süre takipten sonra orman yolunda kontrol etmek için araca yaklaşan ekipleri gören sürücü, karanlıktan faydalanarak araçtan inip, ormanlık alanda izini kaybettirdi. Araç içinde detaylı inceleme yapan ekipler, kan lekeleri, doku parçaları ve ateşli silah izi tespit etti. Bunun üzerine araçta cinayet işlendiği üzerinde duran ekipler, çalışma başlattı. Anamur ilçe Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel bir ekip, aracın kiralık olduğunu, 1 Haziran'da kaçan şahıs ile birlikte 3 kişinin Antalya'ya bağlı Alanya'ya gittiğini ancak geri Anamur'a 2 kişinin geldiklerini belirledi. Şahısların geri dönmeyen kişiyi öldürmüş olabileceği üzerine duran ekipler, aracı kiralayan ve kaçan şüpheliyi Diyarbakır'da, araç içesinde görülen diğer şahsı ile Anamur ilçe merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar Alanya'ya giderken yanlarında bulunan şahsı alacak verecek yüzünden Alanya ilçesinde öldürdüklerini, cesedi kısal alana attıklarını itiraf ettiler. Bunun üzerine kiralık aracın GPSS kayıtları incelenerek yapılan arama faaliyetleri sonucunda öldürülen şahsın cesedi Alanya Kuş Yuvası mevkinde kayalıklardan atılmış vaziyette bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında öldürme olayı ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen deliller Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.