Alaköprü sulama projesiyle ekonomiye 1,5 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor

MERSİN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı devam eden Alaköprü sulama inşaatı tamamlandığında 83 bin 600 dekar araziyi suyla buluşturacaklarını belirtti. Yıldız, sulama yapılarının devreye girmesiyle ülke yıllık 1 milyon 583 bin 901 lira katkı ve 8 bin 360 kişiye istihdam alanı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anamur'da yapımı devam eden Alaköprü sulama inşaatının son durumu ve tamamlandığında ekonomiye katkısına ilişkin açıklama yaptı. Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken Yıldız, “Mersin Anamur Alaköprü sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında sol ana boru hattında bin 800 milimetre çaplı CTP boruların montajına 20 Mart 2021 tarihinde başlandı” dedi.

“8 bin 360 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor”

Anamur'un, örtü altı yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli coğrafyaları arasında yer aldığını ve özellikle muz üretimi ile bir marka haline dönüştüğünü vurgulayan Yıldız, “Anamur ilçemizde 65 bin 900 dekar zirai alan cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacak. Proje ile Anamur sulaması ve Bozyazı sulaması ana kanallarının üst kotlarında bulunan tarıma uygun alanların sulanması ve mevcut Anamur sulamasının rehabilitasyonu amaçlandı. Anamur Alaköprü Barajı rezervuarından alınacak suyla 12 ay sulama yapılan Anamur Ovasındaki tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan projenin tamamlanmasıyla pompajlı sulama yapılacak olan 17 bin 700 dekar zirai arazide dekar başına yıllık 27 bin 500 TL; cazibeli sulama yapılacak olan 65 bin 900 dekar zirai arazide ise dekar başına yıllık 29 bin 700 TL gelir artışı sağlanmış olacak. Böylece toplamda ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 583 bin 901 TL katkı ve 8 bin 360 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.