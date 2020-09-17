Alanya Sokağında yenileme sürüyor, vatandaşlar bilgilendiriliyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından başlatılan Alanya Sokağı ve çevresindeki sokakları yenileme projesinde çalışmalar yoğun bir tempoyla sürüyor. Çalışmalar devam ederken, Yenişehir Belediyesi dağıttığı broşürlerle bölgedeki esnafı ve vatandaşları da süreç hakkında bilgilendiriyor.

Yenişehir Belediyesi, Mersin'in en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan ve Alanya Sokağı olarak bilinen 1902 numaralı sokak ve çevresindeki diğer sokaklarda geniş çaplı bir yenileme çalışması başlatmıştı. Projede 1. etap çalışmalarının 20 Eylül'de, 2. etap çalışmalarının ise ekim ayının sonunda tamamlanması planlanıyor. Yenileme çalışmaları toplamda 12 sokağı kapsıyor. Projenin hazırlık aşamasında vatandaşların görüş ve önerilerini alan ve bölgede bir anket çalışması da yapan Yenişehir Belediyesi, projeyi Yenişehirlilerin talepleri doğrultusunda şekillendirdi. Yenişehir Belediyesi, bölgede çalışmalar sürerken, aynı zamanda vatandaşları da bilgilendiriyor.

“Bölgede alışveriş yapmak da gezmek de çok daha keyifli hale gelecek”

Çalışmaların hangi aşamada olduğu anlatılan bilgilendirme broşüründe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in mesajı yer alıyor. Başkan Özyiğit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşehrilerim, Mersinimizin en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Alanya Sokağı ve çevresindeki sokakları yenilemek ve modernleştirmek amacıyla sizlerle de danışarak projemizi hazırladık. Proje kapsamında öncelikle tehlike oluşturan enerji kablolarının yer altına indirilmesi için Toroslar EDAŞ Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda çalışmalar başlatılmış ve 4 aylık bir süre zarfında bölgedeki enerji kabloları yer altına indirilmiştir. Ayrıca MESKİ ile de görüşerek, bölgede yağmur suyu hattının genişletilmesi, kanalizasyon ve içme suyu borularının yenilenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda MESKİ tarafından 1901 ile 1902 numaralı sokaklarda söz konusu çalışmalar tamamlanmış olup, diğer sokaklarda da yenileme çalışmaları devam etmektedir. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda Yenişehir Belediyesi olarak, 7 Ağustos tarihi itibariyle üst yapı yenileme çalışmalarına ivedilikle başladık. Projemizin 1. etabında; Forum AVM'nin doğusundaki 20. Cadde ile 1902 numaralı sokak arasında kalan bölgedeki yenileme çalışmalarını 20 Eylül tarihinde, 2. etabında ise 18. Caddenin Dikenliyol olarak bilinen kısmı ile 1902 numaralı sokak arasında kalan bölgedeki çalışmaları ekim ayının sonunda tamamlamayı planlamaktayız. Yenişehir'i daha yaşanılabilir hale getirmek için bölgede yaptığımız çalışmalar esnasında verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü siz değerli hemşehrilerimizden özür dileriz. Tüm çalışmalar tamamlandığında bölgede alışveriş yapmak da gezmek de çok daha keyifli hale gelecek. Duyarlılığınız ve ortak yaşam alanımızı güzelleştirmek amacıyla gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım.”