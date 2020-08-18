Alata ve Kargıcak'ta kanalizasyon sorunu çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapısı bulunmayan Erdemli İlçesi'ne bağlı Alata ve Kargıcak mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışmalar ile mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği altyapı sorunu çözüme kavuşacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin merkez ve ilçelerinin kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu eksikliklerini gidermek için altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda yapımına başlanan çalışmalar ile kanalizasyon hattı bulunmayan Erdemli ilçesi Alata ve Kargıcak mahallelerinin atıksuları toplanarak, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisine iletilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Alata ve Kargıcak Mahalleleri modern altyapı sistemine kavuşacak, mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı kanalizasyon çilesi sona erecek.

Alata ve Kargıcak mahallelerine 2,5 milyon TL'lik yatırım

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Alata ve Kargıcak mahallerinin atıksu sorununun çözülmesi için 2 milyon 571 bin TL yatırım tutarındaki çalışmalara başlandı. Bu çerçevede, 5 bin 769 metre Ø300 mm ve 472 metre Ø400 mm HDPE esaslı koruge boru ile şebeke hattı, bin 771 metre Ø150mm HDPE esaslı koruge boru ile parsel bağlantısı, 153 adet muayene bacası, 253 adet parsel bacası imalatları ile 37 metre karayolu altından yatay geçiş yapılacak. Çalışmalar kapsamında, Alata ve Kargıcak mahallelerinin kanalizasyon hatları yapılarak, bölgenin atıksuları Erdemli ilçe merkezinde bulunan mevcut hatta bağlanacak. Toplanacak atıksular, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisine taşınarak, halihazırda kullanılan derin deniz deşarjı ile alıcı ortama verilecek.

“Yaklaşık 6,5 kilometrelik kanalizasyon şebekesi imalatları yapacağız”

MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, konuyla ilgili bilgiler vererek, “Mersin genelinde kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim bölgelerine yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyoruz. Alata ve Kargıcak mahallelerinde yaklaşık 6,5 kilometrelik kanalizasyon şebekesi imalatları yapacağız. 2021 Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanan kanalizasyon hattı çalışmamızla mahalle halkının daha temiz bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, kentimizi daha modern ve sorunsuz işleyen altyapı ağlarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz” dedi.