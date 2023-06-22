Mersin'in Tarsus ilçesinde alçı fabrikasında LPG tankı patladı, çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan özel bir firmada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alçı fabrikası yerleşkesindeki 3 LPG tankından 2 tanesi henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama ile birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.