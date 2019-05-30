İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, Mut Karaman D-715 karayolunda seyreden Mehmet Güleç'in (37) kullandığı 42 EHP 54 plakalı otomobil Akgedik mevkisinde Mut-Karaman istikametine seyir halindeyken bir anda alev aldı.


Aracı son anda terk eden sürücü Mehmet Güleç ve yanındaki Sadettin Doğan (37) hafif yaralı kurtuldu.


Haber verildikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan otomobile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç ise araç kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.