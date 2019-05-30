Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.
Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Mut Karaman D-715 karayolunda seyreden Mehmet Güleç'in (37) kullandığı 42 EHP 54 plakalı otomobil Akgedik mevkisinde Mut-Karaman istikametine seyir halindeyken bir anda alev aldı.
Aracı son anda terk eden sürücü Mehmet Güleç ve yanındaki Sadettin Doğan (37) hafif yaralı kurtuldu.
Haber verildikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan otomobile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç ise araç kullanılamaz hale geldi.