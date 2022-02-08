Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda meşrubat ile gıda kolisinin bulunduğu bölümdeki yangın, kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, tedbir amacıyla alışveriş merkezi boşaltıldı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol atına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.