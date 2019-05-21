Alkış: “Sigorta acentelerinin karı 2017'den bu yana yüzde 50 azaldı”

Gelirimiz 2017'den bu yana yaklaşık yüzde 50 azaldı” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdulcelil Alkış, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak, komite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Son zamanlarda acente komisyonları ciddi anlamda düşürüldü”

Sigorta şirketlerinin son dönemlerde acenteleri zorlayan kararları nedeniyle özellikle son iki yıldır ekonomik olarak ciddi anlamda zorlandıklarını dile getiren Alkış, en büyük sorun olarak acente komisyon paylarındaki düşüşü gösterdi. Alkış, “Son zamanlarda acente komisyonları ciddi anlamda düşürüldü. Bize yaptıkları açıklamalara göre şirketler son 2 yıl içinde özellikle teknik kardan zarar ediyorlar. Teknik karın açığını kapatmak için de anladığımız kadarıyla tümüyle maddi kara yönelmiş durumdalar. Gelirimizin 2017'den bu yana yaklaşık yüzde 50 azaldığını söyleyebilirim. Bu şartlara uyum sağlayıp direnebilen acente sayısı her geçen gün azalıyor” diye konuştu.

“Vadeler kısaltıldı”

Maddi karların ikinci olarak acente ve müşteri özelindeki vade sürelerini azaltarak telafi edilmeye çalışıldığını anlatan Alkış, geçmiş yıllarda acentelerin şirketlere borcunu birkaç ay vadeli ödeyebildiğini, ancak bugün çoğu şirketin bu kapıyı da kapatıp uzatmayı kabul etmediğini söyledi. Böyle olunca ellerinin daha da sıkıştığını belirten Alkış, acentelerin maddi olarak ciddi bir darboğaza girmeye başladığına dikkat çekti.

Sigorta şirketleri kaynaklı yaşadıkları bir diğer sıkıntının da acentelerin ekarte edilerek şirket pazarlama personelinin doğrudan sahaya sürülmesi olduğunu belirten Alkış, “Şirket personeli yanı sıra banka elemanlarının da poliçe satışlarında son dönemlerdeki agresif çıkışları acenteleri ciddi ölçüde zorluyor” ifadelerini kullandı.

Bunun yerine şirketler tarafından acentelerin eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Alkış, sigorta şirketlerinin eğitim vermeden temsilci atamaması gerektiğini kaydetti.

“Doğru acente tercih edilmeli”

Yaşanan tüm sıkıntıların çözümü için müşterilerin doğru acentelerle çalışmayı tercih etmesinin büyük önem taşıdığını belirten Alkış, şunları söyledi:

“Mevcut durumda halen sigorta sektöründe ayakları yere basan sağlam bir mevzuat yok. TOBB'un uyguladığı cezai müeyyideler yetersiz. Tüm bu boşluklar nedeniyle keyfi uygulamalar yapılabiliyor. Bu durumda kimi zaman mağdur olan müşteriler oluyor. Sektöre olan güvenin devamı açısından güvenilir acentelerle poliçelere imza atılması önemli. Güvenilir acenteler yaşanan her sorunda müşterisinin yanında yer alıp konunun takipçisi olacaktır.”

“Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu bekliyoruz”

Son zamanlarda hükümet nezdinde Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu oluşturulmasının gündemde olduğunu ifade eden Alkış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun benzer bir yapısının sigorta sektöründe gerçekleştirileceğini anlattı. Bunun yapılması halinde sektöre bir düzen geleceğini düşündüklerini dile getiren Alkış, bu konunun henüz görüşme aşamasında olduğunu, vakit kaybedilmeden tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'de sigorta sektörünün cirosunun yüzde 70'ten fazlasının acenteler üzerinden toplandığını anımsatan Alkış, yüzde 30'luk gelirin bankalar, brokerler ya da şirketlerin direk satışı üzerinden toplandığını anlattı. Ancak sigorta mevzuatları oluşturulurken acentelerin yüzde 10-20 söz sahibi olabildiğini kaydeden Alkış, “Mevzuatlar hazırlanırken sahada daha fazla görev alan kişilerin görüşüne başvurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu sağlanırsa sorunlar da daha gerçekçi belirlenip daha somut çözümler üretilebilir” değerlendirmesini yaptı.

“Acentelerin de dijitalleşmesi şart”

Bir diğer sorunu dijitalleşme noktasında yaşadıklarını aktaran Alkış, mevcut durumda teknolojik altyapısı olan sigorta şirketlerinin internet üzerinden poliçe satışı gerçekleştirdiklerini, ancak bu altyapıyı acentelere açmamalarının sıkıntısını yaşadıklarını anlattı. Sigorta acentelerinin dijitalleşme adına gerekli teknolojik altyapıyı kurabilecek maddi imkana sahip olmadığını vurgulayan Alkış, “Dijitalleşme sürecine şirketlerin acenteleri de dahil etmesi gerekiyor. Aksi halde bizim dışımızda yeni bir kanal oluşturuluyor ve sıkıntılarımız da artıyor” ifadelerini kullandı.

“Alacak ve kefalet sigortaları desteklenmeli”

Ülkenin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini kaydeden Alkış, bu dönemde şirketlerin alacaklarının öneminin arttığını söyledi. En güvenilir yöntemin alacak ve kefalet sigortaları olduğunu belirten Alkış, sektörlerin rahatlatılması adına bu sigorta türlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan tüm bu sıkıntıların sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesiyle daha rahat çözümlenebileceğini vurgulayan Alkış, “Acenteler olarak hepimizin ortak noktası işimiz. Bu bağlamda başka hiçbir konunun gündeme gelmemesi gerekiyor. Demokratik olmalıyız. Birbirimizi destekleyip birlikte hareket etmeliyiz. Birbirimizi eleştirmek yerine, yapılan güzel işleri destekleyip sorunlar karşısında kenetlenmeliyiz. Topyekun, koordineli mücadele ile sonuca ulaşabiliriz” dedi.

“Emlakçılarla ortak çalışma yürütüyoruz”

Komite çalışmaları hakkında bilgi veren Alkış, MTSO 39 No'lu Emlak Müşavirlik Hizmetleri Meslek Komitesi ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti. Emlak sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların zaman zaman sigorta poliçesi de kestiğini bildiren Alkış, bu durumdan her iki sektörün de rahatsızlık duyduğunu, konunun çözümü için bir araya gelip iki komite ortak toplantı düzenlediklerini söyledi. Son dönemlerde yaklaşan Sigorta Haftası'na yoğunlaştıklarına da değinen Alkış, hafta dolayısıyla bir iftar programı düzenlemeyi düşündüklerini ve bu gecede meslekte 25 yılını dolduran kişilere plaket takdim edeceklerini sözlerine ekledi.