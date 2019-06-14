Altan Erkekli ve Veysel Diker Mersin'de

'Şifa niyetine' adlı müzikli oyunu sahnelemek üzere Mersin'e gelen ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları Altan Erkekli ile Veysel Diker, gösterim öncesi Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret ettiler.

Usta oyuncular, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu, Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok ve meclis üyesi Aysel Mavioğlu tarafından ağırlandılar.

“Ülkeyi, insanı, dünyayı, gençliği seviyoruz”

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren tiyatro ve sinemanın emektar sanatçılarından Altan Erkekli, oyunun gösterimine katkı sunan Akdeniz Belediyesi yönetimine teşekkür etti. Erkekli, “Akdeniz Belediyesi'nde yeni seçilen yönetime, sanat anlamında katkılarımızla birlikte yol alacağımızı konuştuk. Yaşasın sanat diyoruz. Sanatla her şey çok güzel yarınlara ulaşacaktır. Ülkeyi, insanı, dünyayı ve gençliği seviyoruz" dedi.

“Tiyatro yapalım dediler, geldik”

'Şifa niyetine' adlı gösterimin diğer başrol oyuncusu olan tiyatro ve sinema sanatçısı Veysel Diker ise “'Derdimiz sosyal belediyecilik' dediler, çok heyecanlandım. Çünkü bunları duymak gerçekten hoşuma gitti. 'Tiyatro, sanat, resim yapmak istiyoruz' dediler ve davet ettiler. Çok mutlu olduk ve Mersin'e geldik. Tiyatro sanatına gönül veren herkesin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen ve yoğun ilgi gören oyunda, usta sanatçılar Altan Erkekli ile Veysel Diker izleyicilere hem anılarını anlattı hem de türküler söyledi. Gösterim sonrası Akdeniz Belediyesi adına verilen teşekkür plaketi Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan'a takdim edildi.