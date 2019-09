Alzheimer Derneği, Mersin'e bir ilki daha kazandırdı: Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Türkiye'de sağlık alanı dışında ilk palyatif bakım birimi Mersin'de açıldı. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi tarafından Mersin'e kazandırılan ve açılışı Mersin valisi Ali İhsan Su tarafından yapılan Palyatif Bakım Merkezinde, evde bakımı mümkün olmayan, çoğunluğu ücretsiz olmak üzere 93 alzheimer ve demans hastasına dünya standartlarının üzerinde bakım hizmeti sunulacak.

Alzheimer Derneği Mersin Şubesi, Türkiye'nin ilk ‘Demans İhtisas Merkezi'ni açmasının ardından yeni bir hizmete daha imza attı. İleri evre demans hastalarının dünya standartlarının üzerinde bakımını sağlayacak Palyatif Bakım Merkezi törenle açıldı. Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen açılışa, Mersin Valisi Su'nun yanı sıra Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı ve Engelli Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Su, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. İnsanları daha mutlu ve sağlıklı yaşatmak için devlet olarak alınan tedbirlerin yanında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de ciddi katkılar yaptığını belirten Su, Palyatif Bakım Merkezi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

“Türkiye'de 1 milyon, Mersin'de 15 bin alzheimer hastası var”

Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Özge ise Türkiye'de 1 milyon, Mersin'de ise 15 bin alzheimer hastası olduğunu söyledi. Bugün ileri evre demans hastalarının daha kalifiye bakımını sağlamak için 18 yataklı Palyatif Bakım Merkezini hizmete açtıklarını vurgulayan Özge, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı dışında bu birimi açan ilk merkez olduklarının altını çizdi. 2050 yılında tüm dünyada 113 milyon alzhmeimer hastası olacağına dikkat çeken Özge, “Türkiye'de de şu an halihazırda 1 milyon, Mersin'de ise 15 bin alzheimer hastası mevcut. 2050 yılında her 5 kişiden biri 65 yaş üstü olacak ve dolayısıyla alzheimer hastası adayı olacak. Eğer biz önümüzdeki 20 yılı iyi kullanamazsak, iyi bir hazırlık yapmazsak 2039 yılında nüfusumuzun yüzde 14'ü 65 yaş üstü olacak ki, 65 yaş üstündeki her 10 kişiden birinin alzheimer hastası olacağı dikkate alınırsa bu çok büyük rakam demek. Bir an önce sosyal güvence sistemimizde bakım güvence sistemi hayata geçmeli ve hepimiz bununla ilgili üzerimize düşeni yapmalıyız. Bunun için hem kanun koyucuların hem uygulayıcıların hem de vatandaşların büyük sorumlulukları var. Bugün itibariyle kurumumuzda 74 büyüğümüz kalıyor ve biz bunların yarısından çoğundan para almıyoruz. Bu kurum bağışçılarla ayakta kaldı bugüne kadar ve bundan sonra da lütfen desteklerinizi esirgemeyin” dedi.

Konuşmaların ardından Palyatif Bakım Merkezinin açılış kurdelesi Vali Su ve protokol üyeleri ile birlikte kesildi. Açılışın ardından merkezi gezen Su, Prof. Dr. Özge'den merkez ile ilgili bilgi aldı.