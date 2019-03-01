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Alzheimer hastaları yakınlarına parmak iziyle ulaştırılacak

Mersin’de hayata geçirilen ’Yalnız Değilsiniz’ projesiyle, Alzheimer veya yaşlılık gibi çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimali bulunan kişilerin yakınlarında artık parmak iziyle ulaşılacak.

Mersin'de hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz' projesiyle, Alzheimer veya yaşlılık gibi çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimali bulunan kişilerin yakınlarında artık parmak iziyle ulaşılacak.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce, yaşlılık ya da çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimali olan, bulunduklarında ise kimlik ve adres bilgilerini ifade edemeyen vatandaşların sevdiklerine en kısa sürede ulaşılmasını sağlamak amacıyla 'Yalnız Değilsiniz' projesi hayata geçirildi.


2018 yılında uygulanmaya başlanan proje kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan, Alzheimer hastası ya da zihinsel engelli yakını bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda parmak izi taraması yapıldı. Böylelikle projeye dahil olup kayıp olarak aranırken bulunan kişilerin adres bilgilerine ve yakınlarına kısa sürede ulaşılabildiği ifade edildi.


Projeye dahil olmak isteyen vatandaşların, Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunabilecekleri bildirildi.

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