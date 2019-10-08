Sportif faaliyetler ile farkındalık kazandırmak ve başarılı sporcuların halka tanıtılması amacı ile yapılan 'Amatör Spor Haftası' başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması ile start aldı.

Kaymaz, burada yaptığı konuşmada, amatör ruhun sporun temel alt yapısı olduğunu belirterek, “Hafta dolayısıyla her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla bir çok sportif branşta turnuvalar düzenleyeceğiz. Ben inanıyorum ki, Mersin'de spor hak ettiği yeri alacak ve her hane de spor yapan kişi sayısı artacaktır. İçinde bulunduğumuz hafta vesilesiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Amatör sporda başarının temelinde sporu tabana yayan amatör bir ruh yatmaktadır. Bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın spor yapmalarına, onlara sağlıklı bir yaşam biçimi sunmalarına yardımcı oluyoruz. Bu amaçla ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize de elimizden geldiğince tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Bu ülkenin ay yıldızlı bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandıracak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor ve tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan konuşmaların ardından Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının hazırladığı taekwondo ve cimnastik gösterileri beğeniyle izlendi.

Hafta dolayısıyla çeşitli spor branşlarında yapılacak müsabakaların yanı sıra, spor paneli ve yılın enleri ödül töreni düzenlenecek.