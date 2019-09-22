Amatör yelkenciler Mezitli'de buluştu

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mezitli Belediyesi'nin konuğu olarak Mersin'de bulunan Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi yelkenciler, iki gün boyunca bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Marmaris'ten denize açılarak tüm Akdeniz boyunca eşsiz güzellikler arasında seyahat eden amatör yelkenciler, Mersin'e gelişlerinde unutulmaz bir güzelliğe imza atarak, Mezitli açıklarında sevgi çemberi oluşturdu. Soli Pompeiopolis Antik Kenti açıklarında, 43 yelkenli teknenin oluşturduğu sevgi çemberine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla Kekova isimli yelkenliye geçen Başkan Tarhan, çembere katılan tekneleri selamladı. Kaptan köşküne çıkarak telsizle yelkencilere teşekkür eden Tarhan, Mezitli hakkında bilgiler verdi.

Soli Pompeipolis'e hayran kaldılar

Konuk yelkenciler Mezitli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de gezdi. Soli Pompeiopolis Antik Kentini ziyaret ederek rehber eşliğinde Sütunlu Cadde, Höyük, Aratos'un Mezarı ve Antik Limanı gezen yelkenciler, hayranlıklarını dile getirdi. Mezitli Belediyesi'nin desteği ile rekortmen baterist Oktay Kızılkaya'nın 160 saat sürecek bateri çalma rekor denemesinin yapıldığı parkı ziyaret ederek moral veren konuklar, bagetleri ellerine alarak rekor denemsine ortak oldu. Çalan hareketli müzikler eşliğinde dans eden yelkenciler bateriyle de tempo tuttu.

Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği üyesi yelkenciler, Mezitli Belediyesi Down Kafede, Başkan Neşet Tarhan'ın konuğu olurken, konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yelkenciler ayrıca, Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'na giderek alışveriş yaptı. Tezgah açan kadınlarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden konuklar, pazarın varlığından haberdar olduklarını ancak bu denli büyük olduğunu düşünmediklerini dile getirdiler.

İki gün süren Mezitli ziyaretlerine Mersin Devley Opera ve Balesi sanatçılarının ‘Yaza veda' konseri ile son veren yelkenciler, çok özel anılarla ayrıldıklarını dile getirdiler. Denize açılırken asıl amaçlarının bu olduğunu ifade eden yelkenciler, “Akdeniz boyunca yaptığımız ziyaretlerde tarihi ve doğal güzellikleri yaşayarak tanımak istedik. Mezitli'de iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşadık. Hayatımız

boyunca hiç yaşama şansımız olmayacak bir şekilde bateri çalma rekor denmesine ortak olduk, Soli Pompeiopolis Antin Kentinde yapılan çalışmaları ve Mezitli Belediyesi'nin yaptığı katkıları görmek mutlu etti. Bundan böyle Mezitli bizim ikinci memleketimiz oldu" dediler.

“Mezitli'yi gören hayran kalıyor"

Mezitli'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için bu tür ziyaretlerin çok önemli olduğunu söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Konuklarımıza iki gün boyunca tarihi ve doğal güzelliklerimizin yanında yaptığımız çalışmaları gösterme şansımız oldu. Kendileri de gördükleri karşısında yaşadıkları hayranlığı dile getirdiler. Kentin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için bu tür ziyaretlere çok önem veriyorum. Artık Mezitli adı Türkiye'nin her yerinde biliniyor ama yaşayıp gördükleri zaman çok güzel fikir ediniyorlar. Çok güzel dostluklar edindik. Şimdi gidip yaşadıkları şehirlerde, uğradıkları limanlarda Mezitli'de yaşadıklarını anlatacaklar” diye konuştu.