Anadolu Lisesi öğrencileri Bükreş yolcusu

Avrupa Birliğince yürütülen 'Green City Life adlı Erasmus+ Projesi' ortaklarından biri olan Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidiyor.

Öğrenci ve öğretmenler, Bükreş'e yapacakları yolculuk öncesi okulun bahçesini çam fidanlarıyla yeşillendirdi, taze fidanlara can sularını verdi.

'Green City Life Erasmus+ Projesi'nin Mersin sorumlusu Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenlerinden Melahat Erten, proje kapsamındaki çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, Letonya koordinatörlüğünde, proje ortakları Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile 2 yıl sürecek projenin öğretmenler toplantısını geçen yıl kasım ayında Mersin'de düzenlediklerini söyledi. Erten, “Okulumuzdan 7 öğrenci ve 4 öğretmen olarak 6 Nisan'da Romanya'nın başkenti Bükreş'e uçakla hareket edeceğiz. Katılacağımız etkinlik ve faaliyetlerimiz 8-12 Nisan tarihleri arası devam edecek” dedi.

“Mersin'i anlatacağız, iyi örnekleri paylaşacağız”

Çevre bilincine yönelik çalışmalarına, öğrencilerle birlikte devam ettiklerini kaydeden Erten, “Bu amaçla bir yandan öğrencilerimizi ödevlendiriyor, bunu da ayrıca uygulamaya ve pratiğe dönüştürüyoruz. Yakın geçmişte de öğrencilerimizin konuya ilişkin farkındalığını arttırmak ve bilinç oluşturmak adına eğitici konferanslar düzenledik. Son olarak Bükreş seyahatimiz öncesi okulumuzun bahçesini yine öğrencilerimizle birlikte çam fidanlarıyla yeşillendirdik. Projenin Mersin sorumlusu olarak şehrimizin parkları, yeşil alanları, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ile sürece katkısını daha geniş kitlelere duyurmak amacındayız" diye konuştu.

Avrupa Birliği projesi olan 'Green City Life” adlı Erasmus+ Projesi', şehir merkezlerinde yer alan park ve yeşil alanların korunması, kent merkezlerinde yeni yeşil alanlar oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Ayrıca nesli tükenmekte olan hayvanlar için alınabilecek önlemler ile her türlü biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi de proje kapsamındaki hedefler içerisinde yer alıyor.