"Anadolu Medeniyetine Yön Verenler" söyleşisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaş almış vatandaşları misafir ettiği, etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerine katkı sağladığı Yenişehir Emekli Evi'nde “Anadolu Medeniyetine Yön Verenler” isimli söyleşi dizisi başladı. Söyleşide anlatılan ilk isim ise ‘Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş oldu.

Toros Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Nevzat Erol, 'protokol bilgisi ve sosyal görgü kuralları' konulu kısa bir sunumun ardından Neşet Ertaş'ın hayatını ve müzik yaşantısını anlattı. Neşet Ertaş'ın müziğe başlama serüveni ve türkülerinin çıkış noktaları hakkında bilgi veren Erol, Ertaş'ın müzikal yaşamındaki başarısında naif kişiliğinin de etkisi olduğunu ifade etti. Neşet Ertaş'ın devlet sanatçısı unvanını reddedişini de anlatan Erol, “Etmem edemem, ben halkın sanatçısıyım' diyor ve Neşet Ertaş kabul etmiyor. Bu arada, TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nü alıyor. Soruyor, soruşturuyor, ‘bunda para var mı?'. ‘Yok' diyorlar. ‘Tamam para yoksa alırım' diyor. UNESCO tarafından verilen Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi gibi ünlü üniversitelerden fahri doktora unvanı alıyor. Bunlar çok büyük şeyler. Neşet Ertaş konserlerinde bile ceketinin düğmesini çözmek için seyirciden müsaade isteyecek kadar alçakgönüllü ve tevazu sahibi bir insandı” dedi.

Nevzat Erol, birçok insanın Neşet Ertaş türkülerinde kendini bulabileceğini söyleyerek, “Eğer dinlemediyseniz boş zamanınızda herhangi bir türküsünü dinleyin. Mutlaka kendinizi ona yakın hissedersiniz” diye konuştu.

Yoksul Yaşlılara Yardım Derneği Başkanı Rabia Işık, dernek olarak muhtaç insanlara yardım ettiklerini ve geri kalan zamanda da emekli evinin etkinliklerine katıldığını söyledi. Işık, “Emekli evinde hem bilgileniyoruz hem de vakit geçiriyoruz. Bugün de büyük sanatçı Neşet Ertaş beyefendi ile ilgili Nevzat Erol hocamızdan bilgiler aldık. Bilmediğimizi de öğrenmiş olduk sayelerinde. Devamını diliyorum. Bu sayede bilgilerimizi tazelemiş olduk” dedi.

Söyleşinin ardından emekli evi üyelerinden Hasan Eroğlu ve Abdulkadir Ergün, Neşet Ertaş türküleri söyledi.