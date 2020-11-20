Anadolu'nun fedakar öğretmeni

Mersin'de ücretli öğretmen Pervin Çelik, kendi imkanlarıyla temin ettiği kırtasiye ve giyim malzemelerini köy köy dolaşarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtarak örnek bir davranışa imza atıyor. Çelik'in en büyük sevinci ise ihtiyaç duydukları malzemelere kavuşan köy çocuklarının yüzündeki o mutluluk.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenler, derste anlattıklarının yanı sıra fedakarlıkları, yaşantıları ve mesleklerine bağlılıklarıyla da örnek oluyor. Sevdiklerinden uzakta görevlerini tutkuyla yapan öğretmenlerden kimisi öğrencilerine yeni imkanlar oluşturmak için geliştirdikleri projelerle, kimi eğitimi kolaylaştıran yöntemleriyle, kimi de etraflarına kattıkları değerle dikkat çekiyor.

Karaman'da görev yapan ücretli ilkokul öğretmeni Pervin Çelik de bunlardan biri. 6 yıl önce Mersin'in Mut ilçesinde öğretmenliğe başlayan Çelik, görev yaptığı köylerde bir çok öğrencinin eğitim araç-gereçlerine ulaşmada güçlük çektiğini görünce, 'Dokunun umut olsun' projesini geliştirdi. Kendi çapında, kendi çabalarıyla başlattığı proje kapsamında kimi zaman kendi maaşı ile kimi zaman da çevresinin desteği ile temin ettiği kitap, defter, kalem gibi kırtasiye ve giyim malzemelerini, her şeyden mahrum köy çocuklarına ulaştıran Çelik, dokunduğu çocukların yüzüne yansıyan mutluluk ifadesiyle mutlu oldu.

Çelik, son olarak Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Çopurlu ve Buluklu köylerine giderek, ihtiyaç sahibi çocuklara kendi maaşı ile aldığı kırtasiye malzemelerini dağıttı. Ayrıca Mut ilçesinde evlenmiş ancak gelinlik giyememiş olan bir çiftin 'gelinlik' hayalini gerçekleştirdi. "Onların mutluluğu benim en büyük hazinem" diyen Çelik, "Köy çocukları zaten bir çok şeyden mahrumlar. Tahta kaleme bile seviniyorlar. Onların sevincini gördükçe ben de çok mutlu oluyorum ve yaptığım işin ne kadar isabetli olduğunu anlıyorum. Elimden geldiğince, imkanlarım el verdiğince onların hayallerini gerçekleştiriyorum ve gerçekleştirmeye devam edeceğim" dedi.

Çelik, kampanyasına destek olan kişi ve kurumlara da teşekkür ederken, projenin büyüyerek devam edeceğine inandığını vurguladı.