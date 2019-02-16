Analig Hokey Türkiye grup birinciliği Mersin'de başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, grup birinciliği Toroslar 500 Kişilik Spor Salonunda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Bu yıl Türkiye geneli 10 il karma takımından 250 sporcu katılım gösterdi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesini hedeflenen Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları sonunda 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için mücadele edecek il karma takımları belirlenecek. Mersin'in ev sahipliğinde başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakalarında 4 bayan, 4 erkek il karma takımları Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Maçlar 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.