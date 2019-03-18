ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği sona erdi

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, grup birinci müsabakaları 9 il karma takımından 192 sporcunun katılımıyla Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile hayata giren Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen grup birinciliği müsabakaları sonunda 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri, Sinop, Tekirdağ ve Elazığ'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yüzme Türkiye yarı final müsabakaları için mücadele edecek il karma takımları belirlendi. ANALİG yüzme Türkiye grup birinciliği müsabakalarında Mersin'i temsilen bayan ve erkek il karma takımları yarı finalde kenti temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren il karma takımlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.