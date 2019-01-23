Anamur basınının acı günü

Gazeteci Oktay Demir'in kardeşi Ozan Demir (29), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Demir'in kullandığı motosiklet henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, Demirören Mezarlığında bugün toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.