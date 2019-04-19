Anamur Belediyesi'nin borcu 34.1 milyon lira

1 milyon lira borç ile devraldığını söyledi.

Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada, Anamur Belediyesi'nin küsuratlarıyla birlikte toplam şu anki borcu 34 milyon 115 bin 90 lira olduğunu, "Üç kalemde İller Bankası kredileri 7 milyon 426 bin, dört kalemde özel banka kredileri 10 milyon 65 bin, esnafa olan borçlar 7 milyon 664 bin, SGK ve vergi borcu 576 bin, müteahhitlere olan borç 8 milyon 383 bin liradır. Belediyemizin tahsil edilmesi mümkün olmayan alacakları var. Bu alacakları sanki her an kasamıza girecekmiş gibi açıklamak vatandaşlarımızı kandırmaktır. Benim görevim halkın çarçur edilen parasını sıkı para politikasıyla verimli kullanmaktır. Yani israf ekonomisinden, verim ekonomisine geçirmek azmindeyim. Bunun için tasarruf ve gelir üretmek önceliğimizdir” dedi.

Hükümetten gerekli desteği alacaklarından kuşkusu olmadığını ifade eden Kılınç, "Belediyemizin sorumluluk alanında olsun olmasın sonuna kadar Anamur'un tüm sorunlarıyla yakından ilgileneceğim. Anamurumuzun devletimizden alması gerektiği ve hakkettiğine inandığım her türlü hizmeti almak için mücadele edeceğim. Benim görevim planlı, projeli ve akılcı bir anlayışla çağdaş bir oluşturmak için çalışmaktır” diye konuştu.