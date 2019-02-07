Anamur, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Anamur Turizm ve Kültür Derneği, EMITT Turizm Fuarı'nda ilçeyi tanıttı.

Dernek Başkanı Şen, yaptığı açıklamada, fuarın ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Anamur standının binlerce misafiri ağırladığını söyledi. Fuara bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana ve alt firmalarla birlikte 5 binden fazla firmanın katıldığını belirten Şen, “Standımızda, ilçemizin tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerleri ile birlikte marka ürünlerini ve yöresel el sanatlarını tanıttık. Standımızı ziyaret eden katılımcıları ilçemize davet ettik. Yurtdışındaki fuarlara da katılmayı düşünüyoruz” dedi.