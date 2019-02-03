Anamur Ziraat Odası Başkanı Gümüş güven tazeledi

Anamur Belediyesi konferans salonunda iki listeyle gidilen seçimlerde 81 delege oy kullandı. Seçimlerde mevcut başkan Ahmet Şeref Gümüş'ün hazırladığı sarı liste 44 oyla güven tazelerken, Veli Kadir Temel'in listesi 37 oyda kaldı. Divan başkanlığını Doğan Çelik'in yaptığı olağan genel kurulda maddeler ibraz edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Ahmet Şeref Gümüş'ün listesinde Adem Çevik, Hasan Ateş, Veli Savcı, Mehmet Çop, Fahrettin Serbest, Mustafa Alataş, Zeyni Atik, Ali Uysal, Ziya Nehir, Veli Demir, Hüseyin Çevik, Sezai Özen, Emrah Bulut, Mehmet Çapkur, Ahmet Cihankar, Hakan Turgay, Adem Şen, Yakup Rüzgar, Hüseyin Kurt ve Ali Ak yer aldı.

Gümüş, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.