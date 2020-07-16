Anamur'a şehit ateşi düştü

Van’da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya’nın (28) Mersin’in Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) Mersin'in Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.
Şehidin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde acı haberi alan baba Özcan Derya ile anne Fides Derya, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor.