Anamur'da 210 öğrenciye eşofman dağıtıldı

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nca ihtiyaç sahibi 210 öğrenciye eşofman dağıtıldı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen öğrenci yardımlarını ilçede okuyan ihtiyaç sahibi 210 öğrenciye dağıttı.

Eşofman dağıtım töreninde konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, imkanları dahilinde tüm ihtiyaç sahibi okullara ulaşmak istediklerini ve her yıl farklı okullara yardım ettiklerini söyledi. Torunoğlu, ihtiyaç sahibi olan çocuklara bir nebze moral, güven ve destek vermek istediklerini bunun karşılığında da öğrencilerden sadece derslerinde başarılı olarak ülkemize hayırlı insan olmalarını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ve okul müdürlerinin de katıldığı törende 12 ortaokuldaki 210 öğrenciye eşofman dağıtıldı.