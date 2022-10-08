Anamur'da 3 önemli cadde yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Anamur'da 19 Mayıs, Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor ve Adnan Menderes caddelerindeki yol yenileme çalışmaları çerçevesinde, toplam 13 bin ton sıcak asfalt dökümünü gerçekleştirdi.

Yaz aylarında önemli bir turizm noktası olan Anamur'da hem vatandaşlar hem esnaf hem de turizm işletmecileri, yenilenen 3 caddede yıllardır kilitli parke taşlı yolları kullanıyordu. Vatandaşların yürüyüş yaparak sahile indiği, muz ve çilek seralarının, dükkanların ve turizm işletmelerinin yer aldığı bölgenin yolları tamamen yenilendi. 19 Mayıs, Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor ve Adnan Menderes caddeleri, tamamen yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi Anamur, Bozyazı, Aydıncık Koordinatörü Erdal Karan, Anamur'daki yol yapım çalışmaları hakkında bilgi vererek, “2022 için planlamış olduğumuz Adnan Menderes, 19 Mayıs ve Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor caddelerini bitirdik. Bu bölgede kısa süre önce inceleme yapan Başkanımız Vahap Seçer'in de programa aldırmasıyla, burada ciddi anlamda bir çalışma yapıldı. Kırsalda Sugözü, Aşağıkükür ve Karaağa köylerine yapmış olduğumuz çalışmalar da bitmek üzere. Bu sene toplamda 35-40 kilometre arası zaten planlamamız vardı. Onu da bitirdik. 2023'te ise Hoca Ahmet Yesevi ile Mehmet Akif Ersoy caddelerini tamamladığımız zaman, sorumluluk alanımızdaki tüm yolları sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız” dedi.

Anamurluların, yenilenen yollardan ve yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirten Karan, “Sugözü, Aşağıkükür köylerinde belki fazla insan yaşamayabilir, ama oradaki çiftçiler çok memnun oldular. Mesela şu anda Karaağa'ya 4 kilometre civarında yol yapıyoruz. Orası Anamur'un tek kiraz ihraç eden bölgesi. Hiç kimse bugüne kadar burayla alakalı bir şey yapmamıştı, şu anda asfaltlanıyor” diye konuştu.

İskele Mahallesi Muhtarı Hayrettin Haber ise “19 Mayıs Caddesi hem sahil yolu hem tarım yolu hem de yürüyüş yolu olarak çok önemli bir yoldu, orası yapıldı. Hızır Reis, vatandaşın sahile geldiği parkın önü olduğu için, oranın önemi yüksekti, orası da yapıldı. Adnan Menderes Caddesi de yapıldı. Yani her yere bir dokunuş oldu, her kesime hitap eden bir yol oldu. Özellikle ihtiyaç olan yollar yapıldı. Bunun için Vahap Başkanıma teşekkür ediyoruz. Vatandaş da, esnaf da çok memnun. Çünkü, yol bozuk olursa vatandaş sahile inmiyordu. Şimdi yol düzeldiği için, yürüyüş yollarında yürüyüş yaparak sahile iniyor” şeklinde konuştu.

Anamur'da 15 yıldır esnaf olan Selma Sarı da “Yollar çok güzel oldu. Yeni her zaman iyidir. Eski hali parkeydi ve kötüydü. Hele geçen yıl daha da kötü olmuştu. Şimdi çok güzel oldu. Hiçbir şikayet yok, herkes memnun. Başkanımız kaç kilometre uzaktan, Anamurumuzu güzelleştiriyor” dedi.