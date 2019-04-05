Anamur'da 638 öğrenciye sertifika

Mersin'in Anamur ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sağlıklı Bireyden Sağlıklı Topluma" projesi kapsamında, sertifika almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri, düzenlenen törenle teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Kalınören İlkokulu'nda okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı törende, sertifika alma hakkı kazanan okulların öğrencilerine teşekkür etti.

İlyas Mercan, projedeki amacın, öğrencilerin bireysel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi olduğunu vurguladı. Mercan, "SODES Programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, maddi ve fiziki alanların yetersiz olduğu 6 okul arasında futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları yapıldı. Proje sayesinde öğrenciler arasında birlik ve beraberlik sağlanmış, diyalog, hoşgörü, sevgi, saygı, paylaşma gibi değerlerimiz güçlenmiştir. Okul, öğrenciler açısından daha eğlenceli hale dönüşmüş, sportif faaliyetlerle sağlıklı yaşama katkı sağlanmıştır" dedi.

Mercan proje kapsamında gittiği okullarda öğrencilerle futbol maçı yaptı. 638 öğrencinin sertifika aldığı proje 12 ay sürdü.

Törende, sertifika almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri verildi.