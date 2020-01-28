Anamur'da asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anamur'un Ören Mahallesi'nde 2 bin 500 metre uzunluğunda 22 ton asfalt çalışması yaptı.

“Taşı taş üstüne koyandan Allah razı olsun”

Turistik bir bölge olan Anamuryum Caddesi ve Sahil Yolu Caddesi için yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade eden Ören Mahalle Muhtarı Mehmet Uysal Şahin, “Burada 2.5 kilometrelik bir asfalt çalışmamız oldu. Turizm cenneti olan Anamur için 2020 programında da hizmetlerin devamını istiyoruz. Koordinasyon Müdürümüz ile koordineli çalışıyoruz, işçilerimizden memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet imkanı daha fazla. Ören Mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinin devamını bekliyoruz. Hizmeti edenden, taşı taş üstüne koyandan Allah razı olsun diyorum” dedi.