Anamur'da deniz suyu analizleri yapıldı!

Sağlık Bakanlığı'nın Mersin plajlarında yaptığı analizler sonucunda Anamur ilçesinde 2 plaj ‘mükemmel' olarak değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, Mersin'in plajlarında yaptığı analiz sonuçlarını Yüzme Suyu Takip Sistemi adı verilen sitede yayınladı. Sonuçlara göre, Anamur ilçesinde 2 plajda denize girmek için ‘mükemmel' olarak derecelendirildi.

Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen, Mersin ilinde deniz suyu en iyi olan dört plajın iki tanesinin Anamur ilçesinde bulunmasının bölge açısından büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Başkan Fatih Şen, “İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirilecek ve Yüzme Suyu Takip Sistemi adresinden vatandaşlarla paylaşılacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Anamur ilçesinde Öğretmenevi ve Pullu Halk Plajı'nda denize girmek “mükemmel” olarak değerlendirildi.