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Anamur'da fırtına ve hortum seraları vurdu

Mersin’in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum, tarım ve hayvancılık alanlarında hasara yol açtı.

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum, tarım ve hayvancılık alanlarında hasara yol açtı. Hortum, muz ve çilek seralarını vururken, bazı kümes hayvanlarını telef etti.


Alınan bilgiye göre, Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'nde tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Bazı kümes hayvanını da telef eden hortumu gören vatandaşlar, "Seradaki naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu" dediler.


Hortumun denizden geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Hortumun geçtiği bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Sera ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan ağaçların dalları kesildikten sonra yol ulaşıma açılabildi. Kaybolan kümes hayvanları ise hâlâ bulunamadı" dediler.


Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı.

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