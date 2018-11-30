Anamur'da hortum muz seralarını yıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta, çok sayıda muz serası ile çilek, zeytin ve avokado bahçesi zarar gördü.

İlçeye bağlı Melleç Mahallesi'nde, dün gece sabaha karşı hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, çok sayıda muz serası zarar gördü. Orhana ve Karalarbahşiş mahallelerinde yaşanan su baskını, çilek, zeytin ve avokado bahçelerinde çok büyük oranda hasara neden oldu.

Hortum ve su baskınının ardından üreticilerin ihbarı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı.

Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 70 dönüm arazide muz serası ile çilek, zeytin ve avokado bahçesi zarar gördü.

Maddi zararın ise 1 milyon liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.