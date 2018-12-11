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Anamur'da hortum seraları vurdu

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.


İlçeye bağlı Alataş, Emirşah ve Güleç mahallelerinde, dün gece sabaha karşı hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, çok sayıda muz serası zarar gördü. Hortum, şiddetli yağış ve fırtına, çilek bahçelerinde de çok büyük oranda hasara neden oldu.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 60 dönüm arazide muz serası ile çilek bahçesi zarar gördü.


Maddi zararın ise 6 milyon liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.


Belediye Başkanı Mehmet Türe de bölgenin afet bölgesi ilan edilerek, çiftçinin zararının karşılanması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

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