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Anamur'da hortum seraları yıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta, çok sayıda muz ve çilek serası zarar gördü.

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta, çok sayıda muz ve çilek serası zarar gördü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesinde, dün gece sabaha karşı hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, çok sayıda muz serası zarar gördü. Hortum ve su baskınının ardından üreticilerin ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı.


Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 25 dönüm arazide muz ve çilek serası zarar gördü.


Bozyazı ilçesinde de bazı muz ve çilek seralarının zarar gördüğü bildirildi.

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