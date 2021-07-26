Anamur'da içme suyu depoları SCADA sistemine dahil edildi

Mersin'in Anamur ilçesindeki su depolarının SCADA sistemine dahil edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez İşletmeler Daire Başkanlığına bağlı SCADA Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında bulunan içmesuyu depolarını sisteme dâhil etmeye devam ediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğünün coğrafi olarak zor koşullarda hizmet verdiği Anamur ilçesinde bulunan içmesuyu depoları, kuyular ve ölçüm istasyonlarının üst düzey teknolojik cihazlarla SCADA Merkezinde 7 gün 24 saat takibi yapılmaya başlandı. Anamur ilçe merkezinde günlük, aylık, yıllık olarak içmesuyu depolarına giren ve çıkan su miktarlarının sayısal değerleri kayıt altına alınıyor. Alınan verilere göre kullanılan su miktarı belirlenerek, kaçak kullanımının da önüne geçiliyor. Debi değerlerinde farklılıkların anında tespiti yapılarak bir damla suyun bile israf edilmemesi hedefleniyor.

SCADA sistemine aktarılan ve ulaşımı zor olan 22 istasyonda daha GSM modem ve RF (Radyo Frekans) haberleşme sistemleri ile seviye bilgileri, depo giriş çıkış debi değerleri, isale hat basınçları, kayıp-kaçak oranları ve arıza bilgileri anlık olarak takip ediliyor. Devreye alınan sistem sayesinde zamandan tasarruf sağlanırken, iş akışının kolaylaşması, işletme yükünün hafifletilmesi ve arızanın noktasal tespiti gibi olumlu dönüşler alınıyor.