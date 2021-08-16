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Anamur'da içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı Mahallesi’nin, yıllardır süren içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı Mahallesi'nin, yıllardır süren içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ'nin yatırım tutarı 1 milyon 364 bin lira olan içmesuyu imalatları kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan mevcut su deposundan yeni yapılan sistemle yaklaşık 9 bin 926 metre içmesuyu şebeke imalatı, 1 adet 30 metreküp içmesuyu biriktirme deposu ve 1 adet 10 metreküp toplama odası ile mekanik imalatlar yapıldı. Bu sayede Çamlıpınaralanı Mahallesi sakinleri kesintisiz içmesuyuna kavuştu.

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