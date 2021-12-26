Anamur'da Sarıağaç Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Sarıağaç Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri, içmesuyu ihtiyaçlarını uzun yıllardır kendi imkanlarıyla karşılıyordu. Bunun üzerine hızlıca projelendirme çalışmalarını tamamlayan MESKİ, bölgenin içmesuyu sorununu çözecek faaliyetlerine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar uzun süredir hasretini çektikleri içmesuyuna kavuşacak. MESKİ'nin yatırım bedeli 1 milyon 412 bin lira olan yapım işi kapsamında 3 bin 442 metre boru, bin 347 metre çelik boru, 50 metreküp içmesuyu deposu, 2 adet basınç kırıcı vana odası, 1 adet tahliye odası, 1 adet terfi merkezi ile abone bağlantılarının yapılması planlanıyor.

Mahalle sakini 2 çocuk annesi Ayşe Yağcı, hayvancılıkla uğraştığını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kırsal kalkınmayı hedefleyen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan ‘Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nden yararlandığını vurguladı. Yağcı, “Su sıkıntımız var. 2 senedir sorun yaşıyoruz. Aşağıdaki mahalleden getiriyoruz içme suyumuzu. Hayvanları da işte derelerde ya da dinamoyla su basıp öyle suluyoruz. Allah izin verirse suyumuz da çözülecek. Başkanımız sayesinde suyumuz da geliyor. En kısa zamanda inşallah gelir. Fıçılarla taşıyoruz suları, fıçılara dolduruyoruz. Ardından kazanlara ekliyoruz. Ondan sonra orada çamaşırı leğenlerde yıkıyoruz. Bayağı bir su sıkıntımız var. Hayvanlarımız sudan çok sıkışıyor. İnşallah Başkanımız da en tez zamanda getirir suyu. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Kadınlara da arka çıkıyor, yardımlarını esirgemiyor” dedi.

Hayri Yağcı ise 1938 doğumlu olduğunu, 10 çocuğunun bulunduğunu söyleyerek, “Daha önceleri bu derelerin her tarafı suydu. 30 senedir kar yağmaz oldu. Sular da çekildi. Sudan çok sıkıntılıyız. Yağmur yağmaz oldu. Her taraf kuraklık. 30 haneli bir mahalleydi, köydü burası. Ama ne yazık ki kuraklıktan kimisi göçtü gitti. Evleri durur. Elektrik abonelikleri hepsinin yapılı. Su yok. Susuzluktan darmadağın oldu köy. Ama su gelse herkesin geri döneceğine inanıyorum. İnşallah Belediyemiz buraya suyu verecek. İnşaatı başladı. Ondan çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'e çok teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.